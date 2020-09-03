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Boylarının 3 metreyi bulduğu bildirildi: Mısır tarlalarına uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, mısır tarlalarında ekili, boyları yaklaşık 3 metreyi civarında 2 bin 600 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA03 Eylül 2020 Perşembe 18:21 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 18:21
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İl Jandarma Komutanlığı'nca alınan ihbar üzerine yürütülen istihbari çalışma sonucunda İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda jandarmanın narkotik köpeği 'Ozon'da yer aldı. 


Belirlenen adreslere gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları aramada; ev, eve ait eklentiler ve mısır tarlalarında 81 kilo kubar esrar maddesi ile ele geçirildi. Mısır tarlalarında dikili halde bulunan 2 bin 600 kök kenevirinin boylarının 3 metreyi bulduğu tespit edildi. Ayrıca esrar maddeleri ile bağlantılı olduğu değerlendirilen elektronik teraziye de ekiplerce el konuldu. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

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