İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8745
  • EURO
    51,7532
  • ALTIN
    7316.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Böyle plan filmlerde yok! 20 milyon liralık sahte soygun
Güncel

Böyle plan filmlerde yok! 20 milyon liralık sahte soygun

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde toplamda 20 milyon 322 bin liralık sahte gasp iddiasına ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 15:41 - Güncelleme:
Böyle plan filmlerde yok! 20 milyon liralık sahte soygun
ABONE OL

Ö.U'ya ait parayı İstanbul'dan Bursa'da bulunan B.S'ye getiren O.D. ve O.S, Balkan Mahallesi Hasanağa Caddesi'nde araçlarının tüfekle kesildiğini ve kolide bulunan paranın gasbedildiğini ihbar etti.

İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kamera kayıtları ve saha araştırmaları sonucunda parayı taşıyan O.D. ve O.S. ile S.K, M.K, E.S, A.K, E.T, A.Ç. ve F.D'nin birlikte hareket ederek olayı kurguladıkları belirlendi.

20 MİLYON LİRALIK SAHTE SOYGUN

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 5 milyon 173 bin 900 lira, 8 milyon 311 bin 982 lira değerinde ziynet eşyası ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfek, toplamda 20 milyon 322 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde para ve ziynet eşyalarının bahis yoluyla elde edildiğini beyan ettikleri öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.