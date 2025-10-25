İSTANBUL 20°C / 13°C
Güncel

Böyle vicdansızlık görülmedi: 2 aylık bebeği sokağa terk ettiler

Çorlu'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 'Babası birazdan gelip alacak' yalanıyla sokağa terk edilen bebek koruma altına alındı. Öte yandan polis, 2 aylık bebeği sokağa terk eden vicdansızları bulmak için çalışma başlattı.

IHA25 Ekim 2025 Cumartesi 09:41
Böyle vicdansızlık görülmedi: 2 aylık bebeği sokağa terk ettiler
Tekirdağ Çorlu'da annesi tarafından sokağa terk edildiği öne sürülen 2 aylık bebek, vatandaşların ihbarı sonrası polis ekipleri eşliğinde koruma altına alındı.

"BABASI GELİP ALACAK"

Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzeri eski Gaziler Parkı civarında skandal bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, parka gelen bir kadın, bankta oturan gence, 'babası gelip şimdi bunu alacak' diyerek kucağındaki 2 aylık bebeği bırakıp kayıplara karıştı.

Aradan geçen 1 saatlik zamanın ardından bebeğe sahip çıkan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan duyarlı vatandaş, ekip talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis gözetiminde sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu değerlendirildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin koruma altına alındığı belirtildi.

"EVİME GÖTÜRÜR SAHİP ÇIKARDIM"

Sokağa terk edilen 2 aylık bebeğin ailesinin bulunması için polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan parkta bulunan bir vatandaş, "Bebeği bir abla bırakmış ve babası gelip alacağını söylemiş ancak bir saat oldu bebeğe sahip çıkan olmadı. Ben de vicdanen daha fazla bekleyemedim. Gerekli mercilere bildirdik. Eğer kimse almasa, sahip çıkmasa bile ben alır evime götürür sahip çıkardım" diye konuştu.

