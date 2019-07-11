Boynunda iki plastik kelepçeyle denizde ölü bulunmuştu... Kimliği belli oldu
Antalya'da denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
- AA
Dün Lara Bölgesinde denizde bulunan erkek cesedinin kimliğinin, Belçika uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Andry Aime Schoonbeart (76) olduğu saptandı.
Yakınları tarafından teşhis edilen Schoonbeart'ın otopsi işlemlerinin ardından Antalya'da defnedileceği öğrenildi.
Boynunda iki plastik kelepçe bulunan kişinin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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