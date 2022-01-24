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Bozayı ve kurdun kar keyfi

Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde birlikte yaşayan bozayı ve kurdun karda vakit geçirdiği anlar renkli görüntülere sahne oldu. Ayıların karda güreşi ise havadan görüntülendi.

IHA24 Ocak 2022 Pazartesi 09:17 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:17
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İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini göstermesinin ardından Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi de karla kaplandı. Hayvanat bahçesinde birlikte yaşayan 11 aylık Diva adlı bozayı ve Herkül isimli kurt, karın tadını birlikte çıkarttı. Ayı Diva, bakıcısıyla oyunlar oynayıp, karda yuvarlanırken, kurt ise karın tadını geniş alanda koşular yaparak çıkardı. Karda doyasıya eğlenen ayı ve kurdun o anları ise yüzleri gülümsetti. Öte yandan, ayıların karlar üzerindeki güreşi drone ile havadan görüntülendi.

"KARIN TADINI BİRLİKTE ÇIKARIYORLAR"

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, "Alanımız aynı zamanda hayvan rehabilitasyon merkezi. Burada doğada birbirine zıt olan hayvanları dost olarak büyütmeye özen gösteriyoruz. Onlardan biri boz ayımız Diva ve kurdumuz Herkül. Onlar da yağan karın keyfini birlikte çıkarıyorlar. Oyunlar oynayıp, karda yuvarlandılar. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzden gelen yaralı canlıların da tedavilerini burada gerçekleştiriyoruz. Ayrıca karneleriyle birlikte gelen öğrencilerimiz buraya ücretsiz bir şekilde girişi yapabiliyor. Karnen senin giriş hediyen olsun dedik ve öğrencilerimizi ücretsiz ağırlamaya devam ediyoruz" diye konuştu

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