İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2023 Cuma / 26 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9632
  • EURO
    31,2267
  • ALTIN
    1890.33
  • BIST100
    7984.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine olumsuz hava şartları engel oldu
Güncel

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine olumsuz hava şartları engel oldu

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

IHA8 Aralık 2023 Cuma 09:56 - Güncelleme:
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine olumsuz hava şartları engel oldu
ABONE OL

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.