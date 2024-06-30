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  • Bozcaada'da 77 yaşındaki kadın denize girdikten sonra kayboldu
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Bozcaada'da 77 yaşındaki kadın denize girdikten sonra kayboldu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

AA30 Haziran 2024 Pazar 10:39 - Güncelleme:
Bozcaada'da 77 yaşındaki kadın denize girdikten sonra kayboldu
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Alınan bilgiye göre, Bozcaada'da yaşayan Fügen Er (77), dün öğle saatlerinde denize girmek için adanın güneyinde yer alan Sulubahçe Koyu'na geldi.

Bir süre komşularıyla sohbet eden Er, serinlemek için denize girdi. Saatler sonra Er'in denizden çıkmadığını ve giysilerinin kıyıda olduğunu fark eden komşuları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, Sulubahçe Koyu'ndaki arama çalışmaları devam ediyor.

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