Bozcaada'daki yangın ormana sıçradı

Bozcaada'daki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangının kontrol altına alınması için havadan 3 helikopter ve 3 uçak ile karadan da çok sayıda ekiple başlattıkları çalışmayı sürdürüyor.

Çalışmalara vatandaşlar da su tankerleriyle destek veriyor.

Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe de sahadaki söndürme çalışmalarının koordinasyonuna katıldı.