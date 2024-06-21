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Beytüşşebap'ta PKK'ya ağır darbe! Arananlar listesindeki teröristler etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalındaki 'Bozdoğan-44' operasyonunda 1'i turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

21 Haziran 2024 Cuma 07:45 - Güncelleme:
Beytüşşebap'ta PKK'ya ağır darbe! Arananlar listesindeki teröristler etkisiz hale getirildi
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Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kararlıyız. Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Beytüşşebap kırsalında "Bozdoğan-44" operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları ile teröristler arasında sıcak temas sağlandığını aktaran Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin çıkan çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"Operasyonda teröristlerin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde turuncu ve gri kategoride yer alan 'Brüsk' kod adlı Basri Cin, 'Rüstem' kod adlı Sefer Temel, 'Kamuran Gever' kod adlı Yılmaz Sala, 'Dilsöz Rojhilat' kod adlı teröristlerin, 1 güvenlik görevlisi ile 2 sivil vatandaşın şehit edildiği, 3 güvenlik görevlisi ve 4 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 6 eyleme katıldıkları tespit edildi."

Yerlikaya, teröristlerin 24 Mayıs 2018'de Beytüşşebap ilçesi kırsalında silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine; 15 Temmuz 2019'da Beytüşşebap ilçesi kırsalında sivil aracın geçişi esnasında EYP'li saldırı sonucunda 1 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 2 sivil vatandaşın yaralanması eylemine; 6 Haziran 2020'de Beytüşşebap ilçesi kırsalında operasyon esnasında EYP'li saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine; 29 Temmuz 2020'de Beytüşşebap ilçesi kırsalında operasyon esnasında EYP'li saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine; 14 Ağustos 2022'de Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında EYP'li saldırı sonucunda 2 sivil vatandaşın yaralanması eylemine ve 13 Eylül 2023'de Beytüşşebap ilçesi kırsalında silahlı saldırı sonucu 1 sivil vatandaşın şehit edilmesi eylemine katıldıklarının da belirlendiğini aktardı.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı, jandarma ve güvenlik korucularını tebrik etti.

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