22 Kasım 2025 Cumartesi
Bozdular, düzeltemediler! CHP'li belediyede altyapı beceriksizliği: 6 gündür duş alamadık

Mersin'de CHP'li belediyenin altyapı çalışmaları sırasında oluşan arıza nedeniyle bazı bölgelerdeki su kesintisi devam ediyor. Suyun ulaşmadığı bölgelerde vatandaşlar 'Açıklamalar yalan, bize su ulaşmıyor. 6 gün boyunca duş alamadık, çamaşırlarımızı yıkayamadık. 'Suyu verdik.' diyorlar ama su gelmiyor.' diyerek isyan etti.

22 Kasım 2025 Cumartesi 15:12
Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (MESKİ), Hızlı Tren Projesi ve Hal Katlı Kavşağı'ndaki yatırım çalışmaları kapsamında ana isale hattı deplase işlemi için 17 Kasım'da uygulanacağı duyurulan su kesintisi, çalışma sırasında oluşan arıza nedeniyle planlanandan uzun sürdü.

Su kesintisinden merkez ilçeler Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli etkilendi.

Arızanın ekipler tarafından giderilmesinin ardından kesintiden etkilenen ilçelerdeki mahallelerin büyük kısmına dün öğle saatleri itibarıyla suyun kademeli verilmesine başlandı.

Rakım farkı sebebiyle şebekedeki suyun henüz ulaşmadığı bazı bölgelerdeki vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Merkez ilçelerde kademeli yaşanan su sıkıntısının bugün tamamen sona ereceği belirtildi.

- "MECBURİYETTEN KUYU SUYU KULLANIYORUZ"

Kesintinin sürdüğü Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bina sakinleri, ihtiyaçlarını karşılamak için bahçelerindeki kuyu suyunu kullanıyor.

Mehmet Hakan Sarıaslan, adreslerinde uzun zamandır su sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Bu nedenle kuyu suyu kullanmak zorunda kaldıklarını dile getiren Sarıaslan, şöyle konuştu:

"Bu, ne kadar sağlıklı bilemiyoruz ama mecburiyetten dolayı kullanıyoruz. Açıklamalar yalan, bize su ulaşmıyor. 6 gün boyunca duş alamadık, çamaşırlarımızı yıkayamadık. Bulaşık makinesi zaten çalışmıyor. İşe temiz gidemiyoruz, çok mağduruz. Mağduriyetimizin bir an önce karşılanmasını istiyoruz."

Sarıaslan, daha önce bu kadar uzun süreli su kesintisine şahit olmadığını anlattı.

- "BUNLARIN YAPTIKLARI ÇOK AYIP"

Mehmet Göler de MESKİ'nin su kesintisine ilişkin açıklamalarını inandırıcı bulmadığını ifade etti.

Mağduriyetlerinin sürdüğünü söyleyen Göler, "Bunların yaptıkları çok ayıp. 'Suyu verdik.' diyorlar ama su gelmiyor. Bütün komşularımızda su yok. Ne yapacağız bilmiyorum." dedi.

