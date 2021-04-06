Bozkır: BM olarak benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacak
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 'Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacak.' dedi.
AA06 Nisan 2021 Salı 15:21 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 15:38
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacak." dedi.