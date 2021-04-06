Bozkır: BM olarak benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacak

AA 06 Nisan 2021 Salı 15:21 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 15:38

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacak." dedi.