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Bozkurt'ta çalışmalar aralıksız sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Selde kaybolanları arama çalışmalarının da sürdüğü ilçede ekipler hava, kara ve denizden çalışmalarına devam ediyor.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 15:57 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:57
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Can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açan selin ardından hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için ilk günden bu yana özveriyle çalışıyor.

Bozkurt'ta, iş makineleriyle selin getirdiklerinin ilçeden çıkarılması için uğraş verilirken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Selde kaybolanları arama çalışmalarının da sürdüğü ilçede ekipler hava, kara ve denizden çalışmalarına devam ediyor.

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