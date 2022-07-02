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Bozkurt'ta selin izleri siliniyor

Kastamonu'da, selden etkilenen Bozkurt ilçesinde hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. Askerler, AFAD gönüllüleri ve belediye ekipleri de apartmanların zemin katlarındaki çamurları dışarı çıkarmak için çalışıyor.

AA2 Temmuz 2022 Cumartesi 11:19 - Güncelleme:
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Kentte 27 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın seviyesi yükselmiş, taşan su ilçe merkezine dağılmıştı. Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve özel idare ekipleri, bölgede selin izlerini kaldırmak için çalışma yürütüyor.

Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde de dere yatağının taşması nedeniyle köy yolu çökmüştü. DSİ ekipleri, yolu doldurarak tekrar eski haline getirmek için çalışma yapıyor.

Ekipler, sel nedeniyle çayın denize döküldüğü noktada biriken taş ve molozları temizlemeye devam ediyor, kamyonlara yüklenen malzemeler çay yatağı dışına taşınıyor.

Askerler, AFAD gönüllüleri ve belediye ekipleri de apartmanların zemin katlarındaki çamurları dışarı çıkarmak için çalışıyor.

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