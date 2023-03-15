Bozkurt'ta TOKİ konutlarının teslimine başlanacak

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, gazetecilere, 2021 yılının Ağustos ayında yaşanan selin izlerini silmek için yürütülen çalışmaların sürdüğünü söyledi.

TOKi konutlarıyla ilgili kuraların geçen ay çekildiğini hatırlatan Atıcı, "İlk etapta 46 konutumuz, ikinci etapta da 546 konutun kuralarını çektik. 592 hak sahibimiz şu anda konutlarının anahtar teslimini bekliyorlar. Biz Bozkurt genelinde toplamda 649 konut inşa ettik." dedi.

TOKİ'nin bölgede ciddi bir çalışma yaptığını vurgulayan Atıcı, "TOKİ Bozkurt'un yapı stokunun neredeyse yüzde 50'sini yeniledi. Biz bu konutları vatandaşlarımıza en kısa süre içinde teslim edeceğiz. Ayrıyeten 123 dükkan yıkılmıştı. Bunları tekrardan yeniledik. 87'sinin teslimini gerçekleştirdik. Yakın zamanda da diğer dükkanların teslimini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Atıcı, konutların yapım süreciyle ilgili şu bilgileri aktardı:

"Bozkurt'ta afette acil yıkılacak ağır hasarlı konutlar belirlenerek yıkımı gerçekleştirildi. Ayrıyeten DSİ'nin dere genişletilmesinden dolayı kamulaştırma sahasında kalan afete maruz kalan yerlerde yıkımlar oldu. Ayrıca Bozkurt'un daha güzelleşebilmesi için bazı bölgelerde kentsel dönüşüm yapıldı. Ağır hasar, dere genişlemesi ve kentsel dönüşümden dolayı Bozkurt'ta 3 ayrı yıkım yapıldı. Vatandaşlarımıza konutların kuraları çekilirken komşuluk ilişkisine uygun olarak yapıldı. Bazı vatandaşlarımızın yıkılan konutlarının arazileri kendilerinde kaldı. İleride onlar arazilerine yine konut yapabilecekler. Onlara da ev verdik. Bozkurt'ta en uzak TOKİ konutumuz merkeze 800 metre mesafede. TOKİ sadece bir konut inşaatı yapmıyor, parkları, doğal gazı ve altyapısı ile yaşam alanları oluşturuyor."

Konutları kısa süre içinde teslim etmeye başlayacaklarını belirten Atıcı, "Biz kuralarımızı çektik. Hava durumu müsait olduğu sürece bahçe ve peyzaj düzenlememizi tamamlayacağız. Konutların, geçici kabulleri yapıldı. Beş ayrı etapta TOKİ konutu inşa ediyoruz. İlk etapta 84 konutluk etabımızın anahtar teslimleri önümüzdeki hafta başlayacak. Etap etap çevre düzenlemesi bittikten sonra anahtarları teslim ediyoruz. Bir veya bir buçuk ay içinde çevre düzenlemeleri bittikten sonra teslim edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Bozkurt'un büyük bölümünün yeniden inşa edildiğini dile getiren Atıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"On bir ilimizi etkileyen büyük bir deprem afeti yaşadık. Bozkurt'ta kamu binalarının yüzde 80'i, altyapının yüzde 100'ü, oto sanayimizin yüzde 100'ü yenilendi. Tamamen neredeyse yok olmuş bir ilçeyi devletin gücü, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile inşa ettik. Bozkurt'ta bu yapılanlar gösteriyor ki deprem afetinin yaşandığı bölgede de devletimiz büyüklüğünü gösterip oraları yeniden inşa edecektir."

Selde dükkanı yıkılan Muzaffer Demir ise TOKİ tarafından inşa edilen yeni dükkanının kendisine teslim edildiğini söyledi.

Bozkurt'un çok büyük bir afet yaşadığını hatırlatan Demir, "İlçede fotoğrafçılık yapıyorum. Afette Bozkurt haritadan silindi. Devlet büyüklerimiz karşılaştığımız zorlukları yerinde gördüler. Bakanlarımız bizzat sorunlarımızı dinleyip sorunlarımıza çare buldular. Binalarımızı kısa sürede yaptılar." diye konuştu.

Ev ve dükkanlarının selde zarar gördüğünü anlatan Demir, şunları dile getirdi:

"Bozkurt haritadan silindikten sonra yeniden yapılanmaya başlandı. Şimdi yeni bir afet daha oldu. 11 ilimiz haritadan silindi gibi oldu ama onlar da merak etmesin devletimiz yanlarında olacaktır. Bizi nasıl ayağa kaldırdılarsa devletimiz onları da ayağa kaldıracaktır. Hiç merak etmesinler."