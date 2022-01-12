Bozkurt'ta yaralar sarılıyor

AA 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:41 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:41

İlçede, 11 Ağustos 2021'deki şiddetli yağışın neden olduğu, 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin kaybolduğu, onlarca binanın zarar gördüğü selin ardından hem verilen kararlar uyarınca yıkım işlemleri hem de yeni binaların yapımı sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, temizlik çalışmalarının ardından kenti yeniden imar etmek için başlattıkları çalışmaları zaman zaman oluşan zorlu iklim şartlarına rağmen aralıksız sürdürüyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, kamu kurumlarının bölgede yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Selin bölgede önemli hasara neden olduğunu vurgulayan Çakır, "11 Ağustos'ta ülkemizin önemli sel afetlerinden biri yaşandı. Sadece Bozkurt değil, Kastamonu'nun özelikle sahil ilçeleri başta olmak üzere selden 9 ilçe etkilendi. En büyük yıkım Bozkurt ilçesinde olduğu için en büyük kaybımız orada oldu." dedi.

Tüm kurumların hızlı şekilde müdahalede bulunduğunu anımsatan Çakır, "Yaraların hızla sarılması, şehrin çamurdan arınması ve enkazın kaldırılması noktasında yoğun şekilde çalışma sergilendi. İlk gün İçişleri Bakanımız bölgeye geldi. İkinci gün Cumhurbaşkanımız geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve diğer bakanlarımız bölgeden ayrılmadı. Devlet ve millet olarak iş birliği içinde çalışma sergilenerek afetin izleri silindi." diye konuştu.

- "2022 BİTMEDEN İŞLERİMİZİN TAMAMINI BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Temizlik çalışmalarının akabinde imar sürecinin başlandığını anlatan Çakır, şöyle devam etti:

"Abana ve Bozkurt sanayi sitesi yüzde 60 seviyelerine geldi. İnşallah vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi en geç mart ayında iş yerlerini teslim etmeyi düşünüyoruz. 5 bölgede toplu konut inşa ediyoruz. Toplam 630'a yakın konut inşa ediyoruz. Kamulaştırma çalışmalarından dolayı bazı alanlarda çalışma başlamadı ama 430'a yakın konut için işlem süreci başladı. İnşallah planladığımız zamanlarda bu konutları yetiştireceğiz.

Şehir merkezinin yaklaşık üçte biri diyebileceğimiz alan kentsel dönüşüme tabi tutuldu. Orada da 120'den fazla dükkan yapıyoruz. Ezine Çayı yatağı neredeyse iki katından daha fazla bir mesafeye çıkıyor. Çayın genişliği 75-80 metreye çıkacak. Bununla ilgili süreç hızla devam ediyor. Köprülerin yapımına ilişkin süreç hızla devam ediyor. Şu an sondaj çalışmaları bitmek üzere. Hızlı bir imar süreci ile köprüleri de tamamlayacağız."

Çakır, iklim şartlarının sürecin ilerlemesini zaman zaman zorlaştırdığını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bozkurt halkına söz verdiğimiz gibi yılın sonu gelmeden çarşı ile dükkanları teslim edilmiş, konutları yapılmış, meydanı düzenlenmiş, köprüleri yapılmış bir Bozkurt'u inşallah devletimizin tüm kurum ve kuruluşları el birliğiyle çalışarak hizmete sunacağız." diye konuştu.

Tüm kurum ve kuruluşların bu amaç doğrultusunda üst seviye uyum içinde çalıştığını aktaran Çakır, "Mevsimsel şartlardan dolayı bazen gecikmeler yaşansa da Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz söz doğrultusunda 2022 yılı bitmeden buradaki devam eden işlerimizin tamamını bitirmeyi planlıyoruz." dedi.