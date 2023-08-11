Bozkurt'taki sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı

Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 yılında tarihin en büyük sel felaketlerinden biri yaşandı. Selde ilçenin ortasından geçen Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise halen kayıp olarak aranıyor. Ayrıca sel felaketinde onlarca bina, iş yeri ve sanayi sitesi de zarar gördü. Felaketin ikinci yılında Merkez Camisi'nde Bozkurt Kaymakamlığı ve Bozkurt Belediye Başkanlığı tarafından Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okutuldu. Çok sayıda kişinin katıldığı mevlidin ardından vatandaşlara ilçeye özgü geleneksel etli pilav ile ayran ikram edildi.

Mevlit programına Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile vatandaşlar katıldı. İlçe sakinlerinden Mehmet Balta, yaşananlara ilişkin "2021 yılında yaşadığımız sel felaketinin üzerinden iki yıl geçti. Rabbimize hamdolsun devletimizin destekleriyle, maddi olarak bütün kaybettiklerimizi bir şekilde geri almış olduk. Ama bu sel felaketinde ölen hemşehrilerimiz oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum, geride kalanlara da sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Bugün de afetin ikinci yılında Kaymakamlığımızın düzenlemiş olduğu mevlit programında onları da rahmeti rahmanda anmaya çalışıyoruz. Rabbim böyle afetlerden ülkemizi, beldemizi, ilçemizi korusun, Allah bizlere böyle afetleri bir daha yaşatmasın." dedi.