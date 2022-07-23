Bozkurt'u felaketten çay yatağının genişletilmesi kurtardı

İlçede, 11 Ağustos 2021'deki şiddetli yağışın neden olduğu, 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin kaybolduğu, onlarca binanın zarar gördüğü selin ardından alınan kararlar uyarınca Ezine Çayı'nda çalışma başlatıldı. Ezine Çayı'nın havzası üzerine 4 terslik bendi yapılıp, çayın yatağı 30 metreden 72 metreye kadar genişletildi.

Bozkurt'ta 27 Haziran'da metrekareye 240 kilogram yağış düşmesine rağmen yaşanan afet büyük bir felakete dönüşmedi.

Kaymakam Murat Atıcı, AA muhabirine, çalışmaların aralıksız sürdüğünü anlattı.



Haziranda şiddetli yağışa maruz kaldıklarını anlatan Atıcı, "Geçen yıl 11 Ağustos'ta meydana gelen selde 48 saat içinde bölgemize metrekareye yaklaşık 453 kilogram yağış almıştık. Onun akabinde AFAD, DSİ, Özel İdare, İller Bankası ve belediyemiz çalışmalara başlamıştı. 27 Haziran'a gelince, 25 Haziran'da AFAD'ın kırmızı alarm vermesi ile bütün önlemler alınmıştı. 8 saat içinde metrekareye 240 kilogramlık yağış aldık. 27 Haziran'da 11 Ağustos'tan daha hızlı ve güçlü bir yağış düşmesine rağmen ilçemizde herhangi bir can kaybı olmadı." ifadelerini kullandı.



İlçede 11 Ağustos 2021'de yaşanan selin ardından Ezine Çayı üzerinde önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Atıcı, şöyle devam etti:

"Bu süreçte Bozkurt'ta 40 kilogramlık hinterlant üzerine 26 terslik bendi ve gelen rüsubatı (tortu) engelleyici tarak denen sistemi DSİ planlanmıştı. Bunlardan 4 terslik bendi ve 2 tarak denen sistem bitti. Bu sistemler 27 Haziran'da meydana gelen yağıştan sonra gelen malzemeyi tuttu. Onlar bitmemiş olsaydı, çok daha fazla malzeme gelmiş olsaydı durum çok daha farklı olabilirdi. Çay yatağının çevresine yapılan duvarlardan taşkın yok ama köprü ayaklarının oturacağı yerlere duvarları yapamamıştık. Çünkü büyük köprü ayakları oturacak. Bu duvarların bulunduğu 2 yerden ilçemize su girdi. Bunun dışında ilçemizde zarar yok."

- "BU KADAR BÜYÜK BİR DERE YATAĞINA NE GEREK VAR?"

Dere yatağının genişlediğini de belirten Atıcı, yeni terslik bentlerine ilişkin çalışmaların da sona erdiğini ve onların da ilerleyen süreçte yapılacağını belirtti.



Atıcı, "Dereli afeti, Arhavi seli, Elazığ depreminde çalışmış biri olarak söylüyorum. Buranın 11 Ağustos'tan önce dere yatağı 30 metreydi. Biz burayı 72 metreye çıkardığımızda, 4 bölmeli oval köprüyü yaptığımızda bazı vatandaşlarımız 'bu kadar büyük bir dere yatağına ne gerek var?' dedi. 27 Haziran'dan 2 gün önce bu derede su yoktu. Yürüyerek karşıya geçilebilirdi. 27 Haziran'da neden bu kadar büyük bir dere yatağı yaptığımızı vatandaşlar gördü." değerlendirmesini yaptı.

DSİ'nin 500 yıllık debi ölçümünde Ezine Çayı'nın yatağının 72, duvarların 3,5 metre yüksekliğinde olması gerektiğinin bilimsel olarak söylendiğine dikkati çeken Atıcı, bilimin doğruluğunun afette teyit edildiğini vurguladı.



"Dereyi bu kadar genişletmemiş olsak, eski dere genişliği ve duvar yüksekliği olsaydı 8 saatte 240 kilogramlık yağış gelmiş olsaydı Allah korusun daha büyük can kaybı olabilirdi." diyen Atıcı, bilimle, devletin tüm kurumları sayesinde afetin can kaybı olmadan atlatıldığını dile getirdi.



Murat Atıcı, sözlerini, "Köprü ayaklarının yerleri de bittikten sonra Allah'ın izniyle bir sel afeti olsa bile can kaybı olmadan atlatacağımız, maddi zararın olmayacağı hale getireceğiz. Terslik bentlerimiz olmasaydı, dere yatağının genişliği 72 metreye çıkartılmasaydı durum daha vahim olabilirdi, çünkü daha etkili bir yağış vardı." diye tamamladı.