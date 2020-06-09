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Bozuk peynir kokusu, ceset paniğine yol açtı

Antalya'daki binadan yoğun koku gelmesi üzerine ceset paniği yaşayan mahalleli, polise ihbarda bulundu. Binada inceleme yapan polis ve zabıta ekipleri, kokunun kapatma kararı alınan fırının deposunda bozulan peynirden geldiğini belirledi.

DHA09 Haziran 2020 Salı 17:20 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 17:20
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Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda işletmecisi tarafından kapatılan fırından gelen kötü koku, çevredeki esnafı rahatsız etti. Ceset kokusu paniği yaşayan çevre sakinleri, polise ve zabıtaya haber verdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, uzun süredir kapalı olan fırının kapısını açıp, içeri girdi. Yoğun kokunun oluştuğu iş yerinde inceleme yapan ekipler, deponun kapısını açtığında bozulmuş gıda ürünleriyle karşılaştı. İnceleme yapan polis ve zabıta, kokunun bozulmuş peynirden kaynaklandığını belirledi. Ekiplerin uyarısı üzerine iş yeri sahibi temizlik çalışması başlattı.

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