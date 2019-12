Brezilyalı yıldız Jessica May'den yerli otomobil paylaşımı

30.12.2019 02:53 - Güncelleme: 30.12.2019 02:53

“Yeni Gelin” dizisinde oynayan Brezilyalı yıldız Jessica May, Twitter hesabından yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı. May, paylaşımında alkış emojisi ve Türk bayrağı kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek olan yerli otomobillerin ön gösterimi büyük bir törenle gerçekleştirildi. Heyecan verici özelliklere sahip olacak yerli otomobilin tanıtılan C-SUV modeli 2022’de banttan inecek. Herkes tarafından büyük heyecan oluşturan yerli otomobil büyük beğeni topladı. “Yeni Gelin” dizisinin Brezilyalı yıldızı Jessica May de yerli otomobil heyecanını Twitter’dan paylaştı. May, yerli otomobili çok beğendiğini ve sipariş vermek istediğini de ifade etti.