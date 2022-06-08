BRTK Müdürü Özkurt'a hapis cezasına tepki yağıyor! ''Büyük bedel ödetiyorlar''

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Bayrak Radyo Televizyon Kurumu) Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Türkiye-KKTC su iletim hattındaki onarım çalışmasının ardından suyun yeniden baraja akması törenini seçim canlı yayınlaması gerekçesiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.



Özkurt, Türkiye-KKTC su iletim hattındaki töreni canlı yayınladığı için 'seçim yasağına uymadığı' gerekçesiyle Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Kararın ardından cezaevine gönderilen Özkurt, herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 2 ay cezaevinde yatacak.

"KAMU YAYINCILIĞI YAPTIĞIMA İNANMAKTAYIM"

Cezayla ilgili açıklamalarda bulunan Özkurt şu ifadeleri kullandı:

"O günkü yayında KKTC siyasetçileri konuşmayacak diye anlaşmıştık. Sadece Türkiye'deki siyasetçiler konuşacak diye anlaşmamıza rağmen ne yazık ki KKTC'li siyasiler tek tek kürsüye çıkarak konuşma yaptılar. BRT ile birlikte SİM TV hariç, tüm özel kanallar ve web tv'ler de bu yayını verdi.

Ben bugün hala kamu yayıncılığı yaptığıma inanmaktayım. Bu cezayı hak ettiğime inanmıyorum. Ülkede bu kadar hırsız, dolandırıcı ve hak etmediği şekilde makamında oturarak, haksız kazanç sağlayan insanlar ve bürokratlar varken, onlarla ilgili hiçbir şaibe yokken bana verilen bu cezayı ve yapılan uygulamaları hazmedemiyorum.

Ülkem için yaptığım bu yayından sonra siyasilerin de bana verilen bu ceza karşısında nasıl bir tavır izleyeceklerini merakla beklemekteyim."

"KARARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENMİŞ BULUNMAKTAYIM"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BRT Müdürü Meryem Özkurt'un tutuklanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı...

Tatar Meryem Özkurt'un resmiyle birlikte paylaştığı iletisinde şu ifadeleri kullandı:

"Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü Sn. Meryem ÇAVUŞOĞLU ÖZKURT ile ilgili bugün alınan Mahkeme Kararı'nı büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kamuoyu vicdanını derinden yaralayarak infial uyandırdığını gözlemlediğim bu konuda, kamu vicdanının rahatlatılması için yetkili mercilerin gereken adımları ivedilikle atacağına inanmaktayım."

"SAYIN ÖZKURT'A BEDEL ÖDEDİTİLİYOR"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, önemli bir anın kamuoyu ile buluşturulmasının Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK'nın) asli bir görev olduğunu belirtti.

Ülkede susuzluğun had safhada olduğu bir dönemde, Türkiye'nin katkılarıyla adaya yeniden su akışının sağlanmasının "tarihi bir an" olduğunu belirten Töre, "Bu tarihi anı kamu yayıncılığı ilkesi gözeterek Kıbrıs Türk halkına sunmanın karşılığının, Sayın Özkurt'a büyük bir bedel ödettirdiğini düşünmekteyim" dedi.

Töre, "Bir kamu kuruluşu olan BRT'in böylesine önemli bir anı izleyicileri ile buluşturmanın işin doğasında asli bir görevi olduğunu ifade ederken, aynı yayını ekranlarına taşıyan özel televizyon kurumlarının benzer yaptırımlara maruz bırakılmamasını da hayret ile takip etmekteyim." dedi.

"ÖZKURT'A YAPILAN BÜYÜK BİR HAKSIZLIK"

Özkurt'a verilen cezayı 'büyük haksızlık' olarak niteleyen Ulusal Birlik Partisi milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, karara ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

BRTK müdürü olarak her zaman görevini en iyi şekilde yapan, halkının haber alma kalitesini, haberciliği hep ileri götürme hedefinde olan kıymetli arkadaşım Meryem Çavuşoğlu Özkurt'a yapılanı büyük haksızlık olarak görüyorum.

Bu konuda yazacak o kadar şeyler var ki neyse ki hepsi halkımızın gözü önünde ceryan ediyor. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşman dileğiyle.

STAR GAZETE

