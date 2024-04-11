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Brüksel Büyükelçiliğinde bayramlaşma töreni: Avrupa'da Türkler bir başarı hikayesi yazdılar

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bayramlaşma törenine katılarak, Avrupa'da 60 yıldır Türk milletinin varlığının başarı hikayesi olduğunu söyledi.

AA11 Nisan 2024 Perşembe 14:47 - Güncelleme:
Brüksel Büyükelçiliğinde bayramlaşma töreni: Avrupa'da Türkler bir başarı hikayesi yazdılar
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Eren, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Brüksel Büyükelçiliği'nde bayramlaşma törenine iştirak etti.

Bayramın yanı sıra Belçika'daki Türk toplumunun göçünün 60. yılını da kutlayan Eren, Avrupa'nın tamamında 5 milyon kadar Türk yaşadığını anımsattı.

Eren, bu mevcudiyetin, orta büyüklükteki bir ülkenin nüfusuna karşılık geldiğine işaret ederek, "Kıta Avrupası'ndaki millet varlığımız son 60 senedir kalıcı hale geldi. Belçika, bunun çok önemli bir parçası." dedi.

"Avrupa'da Türkler bir başarı hikayesi yazdılar." ifadesini kullanan Eren, bu kadar kısa sürede kalıcı işlere imza atabilmenin, bir yerde tutunabilmenin ve kendi gibi kalabilmenin önemli bir meziyet olduğunun altını çizdi.

Eren, bu ramazanın Gazze'de yaşananların yanı sıra terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'nın bazı bölgelerinde çıkardığı olaylar nedeniyle üzücü geçtiğini vurgulayarak, YTB olarak hem Türk toplumunun hem de misyonların temsilcileriyle yakın iletişimde kaldıklarını aktardı.

Hadisenin serinkanlı ve sağduyulu şekilde atlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Eren, Türk toplumunun birlikte sergilediği duruşu bir kazanım olarak niteledi. Eren, yaralanan gençlerin evlerine bayram ziyaretinde bulunacağını kaydetti.

Eren, Türk göçünün 60. yılı dolayısıyla Belçika, Avusturya, Hollanda'da mayısta etkinlikler yapılacağını da söyledi.

- "BELÇİKA'DA TÜRK TOPLUMU, 60 YILDIR GÖSTERDİĞİ BAŞARIYA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ"

Büyükelçi Bekir Uysal da bayramla ilgili mesajında, "Bayram, sabrın sonunda ulaştığımız bir ferahlamadır, bir sevinçtir, bir barış duygusudur." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın çıkardığı olaylar karşısında Türk toplumunun örnek davranış sergilediğini vurgulayan Uysal, "Belçika'da Türk toplumu, 60 yıldır gösterdiği başarıya bir yenisini daha ekledi. Kimse o zeminlerde varlık göstermek üzere çatışmalara girme yanılgısına düşmedi." dedi.

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