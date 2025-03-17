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Brüksel Konferansı'nda gündem Suriye! Türkiye'den sürdürülebilir istikrar ve güvenlik vurgusu

Avrupa Birliği'nin her yıl düzenlediği Suriye konulu Brüksel Konferansı'nın dokuzuncusu 17 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildi. 'Suriye'de Geçiş Sürecinin Başarıya Ulaşmasını Sağlamaya Yönelik İhtiyaçların Karşılanması' temasıyla düzenlenen konferansa Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığındaki heyet katıldı. Konferansta konuşan Yılmaz, Suriye'de istikrar ve güvenliğin, ülkenin terör unsurlarından tamamen temizlenmesine bağlı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi17 Mart 2025 Pazartesi 22:59 - Güncelleme:
Brüksel Konferansı'nda gündem Suriye! Türkiye'den sürdürülebilir istikrar ve güvenlik vurgusu
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Suriye ile bölgeden ve Avrupa'dan paydaş ülkelerin ve ilgili uluslararası kuruluş temsilcilerinin bir araya geldiği konferansa Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığındaki heyet iştirak etti.

Suriye yönetiminin kapsamlı bir geçiş sürecinin sağlanmasına yönelik attığı adımların uluslararası toplum tarafından desteklenmesinin önem arz ettiğini belirten Bakan Yardımcısı Yılmaz, geri dönüşlerin de teşvik edilmesi amacıyla kapsamlı yeniden inşa çabalarıyla Suriye'de ekonomik imkan ve istihdamın oluşturulması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Yılmaz, son dönemdeki muafiyetler memnuniyetle karşılanmakla birlikte, bunun yeterli olmadığını, yaptırımların koşulsuz ve süresiz olarak kaldırılmasına ve Suriyelilerin gündelik yaşantısında ivedilikle iyileşme kaydedilmesine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

SURİYE'DE SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİKRAR VE GÜVENLİK VURGUSU

Suriye'de nihai tahlilde sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanmasının ülkenin terör unsurlarından tamamen temizlenmesine bağlı olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Yılmaz, Şam'daki yönetimin sözde "SDG"yle vardığı mutabakatın eksiksiz bir şekilde hızlıca uygulamaya konulması gerektiğini, İsrail saldırganlığının Suriye açısından tehdit oluşturduğunu belirtti.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Konferans marjında Birleşik Krallık'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, Norveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Andreas Motzfeldt Kravik, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Hana Jalloul Muro, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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