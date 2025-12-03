Brüksel'de diplomasi trafiği! Bakan Fidan'dan kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile görüştü.

FİDAN, KANADA DIŞİŞLERİ BAKANI ANAND İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'da temaslarına devam ediyor. Fidan, başkent Brüksel'de Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile görüştü.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile bir araya gelmişti. Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile de üçlü toplantı yapmıştı.