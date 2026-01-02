Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), aynı pasaport üzerinden usulsüz şekilde kaydedilen ikinci cihazların 120 günün sonunda kullanıma kapatılacağını duyurdu.

YURTDIŞI TELEFONLARIN DENETİMLERİ SIKILAŞTIRILDI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurtdışından getirilen cihazların kayıt süreçlerine dair denetimlerini sıkılaştırdı.

Yapılan yeni duyuruya göre, aynı pasaport üzerinden usulsüz şekilde kaydedilen ikinci cihazlar 120 günün sonunda kullanıma kapatılacak. Kurumun bu adımı, özellikle kayıt sistemindeki açıklar kullanılarak yapılan usulsüz bildirimlerin önüne geçmeyi hedefliyor.

BTK UYANIKLIĞI ORTAYA ÇIKARDI

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlar için Türkiye'de 120 günlük geçici kullanım süresi bulunuyor. Bu süre dolmadan cihazın e-Devlet üzerinden kayıt altına alınması şart koşuluyor.

Ancak BTK bazı kullanıcıların tek bir kayıt hakkını iki farklı fiziksel cihaz için kullanmaya çalıştığını ortaya çıkardı. Normal şartlarda çift SIM kartlı cihazların her iki IMEI numarası da tek bir kayıtla sisteme işleniyor. Fakat sistemdeki boşlukları kullanan bazı kişilerin, farklı telefonlara ait IMEI numaralarını aynı cihazmış gibi beyan ettiği tespit edildi.

BTK, gönderdiği uyarı mesajlarında bu durumun yasalara aykırı olduğunu ve tespit edilen IMEI numaralarının kayıt dışına alındığını bildirdi.