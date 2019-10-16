21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8932
  • 6,5296
  • 281.337
  • 94137.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

BTP Genel Başkanı Baş'ın yargılandığı davada karar açıklandı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, başkasına ait mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla yargılandığı davada 'resmi belgede sahteciliğe azmettirme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 2 sanık ile müştekiler Mustafa ve Meral Eraslan katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. 
 
Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Haydar Baş'ın "yağmaya azmettirme" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından beraatine karar verdi.
 
"Resmi belgede sahteciliğe azmettirme" suçundan sanık Haydar Baş'a 3 yıl hapis cezası veren mahkeme bu cezanın, sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini de dikkate alarak 2 yıl 6 aya indirilmesine hükmetti.
 
Mahkeme, Baş'ın 5 adet taşınmazı üzerindeki tedbirin karar kesinleşinceye kadar devamına hükmederek, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırdı.
 
10 SANIĞA BERAAT KARARI
 
Sanık Lütfullah Önder'i de "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandıran mahkeme, sanık Maşallah Tarhan'ın da "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
 
Mahkeme, diğer 10 sanığın da "özel belgede sahtecilik", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından beraatine hükmetti.
 
İDDİANAMEDEN
 
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Niyazi Erarslan, Mustafa Eraslan ve Meral Eraslan "müşteki", Haydar Baş'ın da arasında bulunduğu 13 kişi "sanık" olarak yer alıyordu.
 
İddianamede, şüpheli Haydar Baş'ın "cebir ve şiddet kullanarak birden fazla kişiyle birlikte nitelikle yağmaya azmettirme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, "açığa imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme" suçundan ise 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar olmak üzere, toplam 12,5 yıldan 23 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.
 
İddianamede, diğer sanıkların da "yağma" ve "zincirleme şekilde açığa imzanın kötüye kullanılması" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyordu.

Başkan Erdoğan, SKY News muhabirinin ´ABD´ sorusuna bu yanıtı verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sözcü Kalın ile O'Brien'in görüşmesi sona erdi

Sözcü Kalın ile O'Brien'in görüşmesi sona erdi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Teröristlere ait İHA düşürüldü, anti tank füzeleri ele geçirildi

Teröristlere ait İHA düşürüldü, anti tank füzeleri ele geçirildi

Mahkemeden 'Uber' kararı

Mahkemeden 'Uber' kararı

Anneden kan donduran itiraflar

Anneden kan donduran itiraflar

Türkiye bu olayı konuşmuştu... Aldığı ceza belli oldu

Türkiye bu olayı konuşmuştu... Aldığı ceza belli oldu

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı
 

POPÜLER HABERLER

Komandolardan milli sporculara mesaj: Selamınızı aldık, gözünüz arkada kalmasın!

Komandolardan milli sporculara mesaj: Selamınızı aldık, gözünüz arkada kalmasın!

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

Yalanları bir kez daha ortaya çıktı

Yalanları bir kez daha ortaya çıktı

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA