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Bu acıya yürek dayanmaz! Çamaşır makinesinde havasız kalan çocuk öldü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 3 yaşındaki kız çocuğunun evlerindeki çamaşır makinesinde havasız kalması sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

AA21 Mart 2024 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
Bu acıya yürek dayanmaz! Çamaşır makinesinde havasız kalan çocuk öldü
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İddiaya göre, 19 Mart'ta Kürkçüler Cezaevine ait lojmanlarda ikamet eden infaz koruma memuru baba Tayfur K. ile kentteki bir hastane görevli anne Suna K, 3 çocuğunu evde bırakarak sabah işe gitti.

Bir süre sonra çocuklardan 12 yaşındaki Z.H.K annesini arayarak 3 yaşındaki kardeşi Elif Ayyüce K'nin kaybolduğunu bildirdi.

Annenin durumu haber vermesi üzerine eşi Tayfur K, evlerine gitti.

Bu sırada çocuklardan 6 yaşındaki A.T.K, babasına kardeşi Elif Ayyüce K'yi çamaşır makinasında bulup çıkardığını söyledi.

Çocuğunu hareketsiz halde gören baba suni teneffüs ve kalp masajı yaptıktan sonra kendi imkanıyla Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü.

Durumu ağır olan çocuk, daha sonra sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'daki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

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