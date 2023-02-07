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Bu acıya yürek dayanmaz! Depremde ölen kızının elini bırakmadı

Kahramanmaraş'ta bir baba, depremde hayatını kaybeden kızının elini bir an olsun bırakmadı. Yabancı basın tarafından servis edilen fotoğraf dünyayı yasa boğdu.

7 Şubat 2023 Salı 19:01 - Güncelleme:
Bu acıya yürek dayanmaz! Depremde ölen kızının elini bırakmadı
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Dünya Türkiye için adeta seferber olmuş durumda. Uluslararası Haber ajansının AFP'nin Kahramanmaraş'tan servis ettiği fotoğraf ise dünyayı yasa boğdu.

AFP bu kareyi, 'fotoğrafta yer alan kişi Deprem nedeniyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızının elini tutuyor' notu ile aboneleri ile paylaştı.

Ajans hayatını kaybeden talihsiz kızın adının Irmak olduğunu belirtti. Pek çok haber sitesi bu kareyi okurları ile paylaştı.

Bu kareye yer veren haber platformları 'Mesut Hançer isimli baba 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini bırakamadı' ifadesini kullandı.

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