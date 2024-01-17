İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2024 Çarşamba / 7 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1349
  • EURO
    32,8196
  • ALTIN
    1963.63
  • BIST100
    8037.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bu acıya yürek dayanmaz: İş makinesinin çarptığı bebek hayatını kaybetti, anne ve çocuğu yaralandı
Güncel

Bu acıya yürek dayanmaz: İş makinesinin çarptığı bebek hayatını kaybetti, anne ve çocuğu yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş makinesinin çarptığı bebek hayatını kaybetti, anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 14:49 - Güncelleme:
Bu acıya yürek dayanmaz: İş makinesinin çarptığı bebek hayatını kaybetti, anne ve çocuğu yaralandı
ABONE OL

Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Ceylan Ş. (29) ve 2 çocuğuna Sinan S. idaresindeki iş makinesi çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Elis Ada Ş'nin (2) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Ceylan Ş. ile çocuğu Gülbeyaz Ş. (3), Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elis Ada Ş'nin cenazesi Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İş makinesi sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına aldı.

Öte yandan, yaralı çocuk ile hamile olduğu belirtilen Ceylan Ş'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.