12 Kasım 2025 Çarşamba
  • Bu acıya yürek dayanmaz: Osman Amca, sen artık bir şehit babasısın
Güncel

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi, Muğla'nın Milas ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Kuran'ın acı haberi, Muğla Garnizon Komutanı Albay Osman Macar tarafından babası Osman Kuran'a 'Osman Amca, sen artık bir şehit babasısın.' sözleriyle iletildi.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
Ekinanbarı Mahallesi'ne gelen askeri yetkililer, baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran'a 37 yaşındaki oğullarının şehadet haberini verdi.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Kuran ailesinin yakınları, komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da şehidin baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Kuran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

