19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
  • Bu akşama dikkat! Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı
Güncel

Bu akşama dikkat! Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde bu akşamdan itibaren kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

AA19 Mart 2026 Perşembe 13:16
Bu akşama dikkat! Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanağın bu akşam saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

Sel ve su baskını ile yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

- AKOM'DAN SOĞUK HAVA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, kentte Ramazan Bayramı'nı da kapsayan bir haftalık süre boyunca kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı kaydedildi.

Kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarla birlikte aralıklarla sağanak geçişlerinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, sıcaklıkların 10 derecelerin altında ve kış değerlerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

