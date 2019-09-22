Bu BM hiçbir şeyi çözemez

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’ye gidişi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

VOLKAN BOZKIR ADAY

Erdoğan “2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır’ı aday gösterdik” dedi. Sorularını da cevaplayan Erdoğan Fox TV muhabirinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tank palet fabrikasıyla ilgili “gizli kararname çıkarıldı” iddiasını hatırlatması üzerine şunları söyledi: “Fox TV’yi bir yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu, hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Burası kira ile bu gruba verilmiştir. Bay Kemal hayatını bu tür yalanlar üzerine bina ettiği için ‘Acaba bu yalan bana ne getirir’ bunu düşünüyor.”

Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda “Belediyelerden kimse çıkarılmayacak” dediğini hatırlatan Erdoğan, “Şimdi tüm belediyelerde işçiler kapıya konuyor. Bunlarla ilgili Fox acaba bir haber yapıyor mu? Önce bu yayın politikasını bir defa Fox’un değiştirmesi lazım ki partimin sözcüsü Kılıçdaroğlu’na gereken cevabı verdi” diye konuştu.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Erdoğan ABD’nin terör örgütü YPG/PKK’ya silah desteğini sürdürmesiyle ilgili bir soruya da şu cevabı verdi: “Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD’nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır. Ben bunu defaatle Sayın Trump’la paylaştım... Biz El Bab’ta üç bin kadar DEAŞ’lıyı derdest ettik. Bizimle ilgili ne yazık ki yalan propagandalarla DEAŞ’a karşı tavrımızın olmadığı hep söylendi. Halbuki biz bu mücadelemizi onlarla açık net yaptık. Şu anda da bölgede zaten DEAŞ da adeta yok noktasına gelmiş vaziyette.”

SDG BİR ALDATMACA

Erdoğan, “Şimdiyse uydurma bir örgütü çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG’den hiçbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz. Yani onları gölgeleyen, örten bir başka terör örgütü” diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Onunla bunu yapıyorlar ve diyorlar ki ‘Bunun PKK ile felan alakası yok.’ Hepsi de iç içe. Sayın Trump’la ikili bir görüşmemizin olması söz konusu. Orada da bunları tabii masaya yatıracağız, bunları tekrar görüşeceğiz. Çünkü Sayın Trump, Fırat’ın doğusundan Amerikalı askerlerin çekilmesine yönelik bir açıklamayı yapmıştı. Ama bu gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Aylar oldu bu açıklama yapılalı ama uygulamaya gelince bu maalesef olmadı. Şimdi bu gerçekleri bizim görmemezlikten gelmemiz mümkün değil, El Bab’ta, Cerablus’ta, Afrin’de nasıl kendi göbeğimizi kendimiz kestiysek şimdi de biz özellikle Suriye’nin kuzeyindeki 422 kilometre batıdan doğuya, derinliğine ise Sayın Trump’ın ifadesiyle 20 mil, yani bu 20 kilometre olabilir, 30 kilometre olabilir bu civarda bir derinlik söz konusu.

GERÇEK SAHİBİ ARAPLAR

Bu derinlikte bizim bir defa bir defa buradaki terör örgütlerinden bölgeyi arındırarak burayı gerçek sahiplerine teslim etmemiz gerekiyor ki buranın gerçek sahipleri de büyük oranda, yüzde 85-90 gibi Araplardır. Bu adımı atmak suretiyle bizi taciz eden, bize bölgemizde sıkıntı veren bu terör örgütlerinden de biz buraları arındırmış olacağız, temizlemiş olacağız. İnancımız budur.”

Sigara yasağı genişletilecek

BAŞKAN Erdoğan, sigara yasağının genişletilmesine ilişkin soru üzerine, “Bakıyorum aracı kullanan sigara içiyor. Yazılı kayda girmek suretiyle, şoför de içemeyecek, arkada oturanlar da sigara içemeyecek.” dedi. Çalışmayı İçişleri ile Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğünü aktaran Erdoğan, “Kapalı mekanlarda bir defa asla, dışarıda bile belli yerlerde, balkonlarda da hassasiyetlerimiz geliyor. Üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası, ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak” diye konuştu. Elektronik sigara konusuna da değinen Erdoğan, “Neymiş? ‘Zararı yok.’ Hepsi hikaye, onda da aynı numara var. Bir de gümrükte bazı sıkıntılar vardı. Orada da işi çözeceğiz” dedi. Nargile konusunda da mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, “Nargile sigaradan daha zararlıdır” dedi.