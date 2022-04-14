Bu çiçekler özel timlerce korunuyor! Koparmanın bedeli ise 109 bin 593 lira

Ergani'de 1515 rakımlı Makam Dağı'nda Zülküf Peygamber Türbesi'nin bulunduğu alanda yetişen ve Zülküf Peygamber'in terinin damladığı yerde yetiştiği rivayet edilen "Makam Çiçeği" ile 1200 rakımlı Sakız Dağı'nda görülen, halk arasında ağlayan gelin olarak adlandırılan "Ters Lale" açarak görsel bir şölen sunuyor.

Doğada kendiliğinden kayalıkların arasında yetişen ve endemik türler arasında bulunan bu çiçeklerin korunmasını sağlamak amacıyla Ergani Kaymakamlığınca çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında "Makam Çiçeği" ve "Ters Lale" için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, jandarma, polis, güvenlik korucusu ve zabıta ekiplerinden oluşan bir koruma timi oluşturuldu.

Ekipler, sürekli devriye görevi yürüterek, çiçeklere zarar verilmemesi için vatandaşları uyarıyor.

- 109 BİN 593 LİRA PARA CEZASI VERİLİYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekiplerince de endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, AA muhabirine, Makam Dağı'nda açan özel bir çiçeklerinin bulunduğunu, endemik olan çiçeğin nisan ve mayısta açtığını söyledi.

Sakız Dağı'nda da ters lalelerin açtığını kaydeden Karaaslan, bu çiçekleri korumak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Bir koruma timi oluşturulduğunu aktaran Karaaslan, şöyle konuştu:

"Bu türlerimizi koruyacağız. Bu türleri çalanlar, özel olarak gelip yurt dışına götürenler var. Bunlardan koruyacağız. Hayvan otlatan vatandaşlarımızı ve piknikçileri uyaracağız. Çünkü bu güzelliğin devam etmesini istiyoruz."

Bölgenin inanç turizmi ve doğal güzelliğiyle öne çıktığını anlatan Karaaslan, bu endemik türlerin de turizme katkı sunduğunu dile getirdi.

Kaymakam Karaaslan, vatandaşların bu çiçekleri koparmaması ve bölgede hayvan otlatmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yörede yaşayan vatandaşlardan 60 yaşındaki Hüseyin Karabulut da her 2 çiçeğin bölgenin güzellikleri arasında bulunduğunu söyledi.

Bu çiçeklere zarar verilmesini istemediklerini anlatan Karabulut, "Kimisi bunları satmak için söküyor. Biz gördüğümüzde buna izin vermiyoruz. Bu çiçekleri koparanları gördüğümüzde yetkililere haber veriyoruz." diye konuştu.