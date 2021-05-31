Bu çiçekleri koparmanın bedeli 160 bin lira

AA 31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:00 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:00

Havaların ısınmasının ardından göllerde bulunan beyaz ve sarı nilüferlerin çiçek açmasıyla Abant ve Gölcük Tabiat Parkları bir başka güzelliğe büründü.

Görevliler, nilüferlerin kopartılmaması için bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi, Çevre Kanununa göre cezaların iki katı artırılarak uygulanmasını gerektiriyor.

Bu nedenle bir gölden nilüfer koparan kişiye, türüne ve miktarına bağlı olarak minimum 20 bin liradan 160 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.