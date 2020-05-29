Bu cuma 20 yaş altı izin var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

29 Mayıs 2020 Cuma 11:54 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 11:54

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı konulu genelgede 18 yaş altı gençlerle ilgili yeni kurallar yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, 18 yaş altı sokağa çıkış izniyle ilgili detaylar belli oldu. Bu hafta cuma günü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri haberimizde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı olacak iller ve koronavirüs normalleşme süreci de belirlenmiş oldu. İşte 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının ayrıntıları ile istisnaları...

18-20 YAŞ ARASI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi 18-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma yasağı normal günlerde kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağının genel olarak uygulandığı haftasonu günlerinde ise tüm vatandaşlar gibi yasaklara tabi olacaklar.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Bu kapsamda, 14 ve altı yaşlardaki çocuklar bugün, 15-­20 yaş arasındaki gençler ise 29 Mayıs Cuma günü, 11.00-­15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabilecek.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

Genelgede yer alan ifadeye göre 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri olan vatandaşlar haftasonu kendileri için belirlenen saatler dışında sokağa çıkamayacaklar. Bu aralığın dışında kalanlar ise yürüme mesafesindeki ekmek, su, market manav gibi temel ihtiyaçların temin edildiği noktalara araçsız şekilde gitmek şartıyla sokağa çıkabilecek. Bu kurallar 1 Haziran'dan sonra yürürlüğe girecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİNDE İSTİSNALAR

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Kısıtlamanın olduğu 30.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.