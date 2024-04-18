31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel'in, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığı iddia edildi. Daha önce Ateşehir Belediyesi'nde sosyolog olarak işe başlayan, sonra müdürlüğe getirilen Elif Duygu Adıgüzel'in atanma haberleri, sosyal medyada büyük tepki çekti.

HENÜZ ATAMADIK SAVUNMASI

Tepkiler üzerine CHP İl Başkanı Özgür Çelik böyle bir atamanın söz konusu olmadığını söyledi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ise, Adıgüzel'in belediye başkan yardımcılığı başvurusunu doğruladı ancak henüz atama yapılmadığını ifade etti. Çerkez, atamanın 10 gün içinde belli olacağını söyledi.