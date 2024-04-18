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Bu da CHP liyakatı: Başkan'ın eşi başkan yardımcısı! Tepki yağdı

Ataşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel'in, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığı öne sürüldü. Atanma haberleri, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Akşam Gazetesi18 Nisan 2024 Perşembe 08:40 - Güncelleme:
Bu da CHP liyakatı: Başkan'ın eşi başkan yardımcısı! Tepki yağdı
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31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel'in, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığı iddia edildi. Daha önce Ateşehir Belediyesi'nde sosyolog olarak işe başlayan, sonra müdürlüğe getirilen Elif Duygu Adıgüzel'in atanma haberleri, sosyal medyada büyük tepki çekti.

HENÜZ ATAMADIK SAVUNMASI

Tepkiler üzerine CHP İl Başkanı Özgür Çelik böyle bir atamanın söz konusu olmadığını söyledi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ise, Adıgüzel'in belediye başkan yardımcılığı başvurusunu doğruladı ancak henüz atama yapılmadığını ifade etti. Çerkez, atamanın 10 gün içinde belli olacağını söyledi.

  • Onursal Adıgüzel
  • Elif Duygu Adıgüzel

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