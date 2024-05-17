Balıkesir'de, geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan AK Partili Yücel Yılmaz, Ramazan Bayramı'nda personele ve vatandaşlara ikram etmek üzere çikolata ihalesi açtı. İhaleyi de 10 bin adedini 2 milyon 100 bin TL'ye taahhüt eden bir firma kazandı. 31 Mart'ta ise CHP'li Ahmet Akın başkan seçildi.

Sabah'ın haberine göre, Bayrama bir hafta kala koltuğa oturan Akın'ın ilk icraatından biri, bu ihaleyi iptal etmek oldu. İddiaya göre, aynı miktardaki çikolatayı başka bir firmadan 3 milyon liraya aldı. Ramazan Bayramı'nda dağıtılan çikolataların ihalesinin de yapılmadığı öne sürüldü.

Yasin Sağay

AK Parti döneminde usulüne uygun bir şekilde yapılan ihalenin iptal edilip kurumun 1 milyon lira zarara uğratılması, Belediye Meclis toplantısında da tartışmalara neden oldu.

Dönemin Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve şimdi AK Parti Meclis Üyesi olan Yasin Sağay, "İddialar doğru. Geçmişe dönük ihale yapamazlar. Bu suçtur. Ya inkâr edecekler ya da firma bu çikolataları bize hibe etti diyecekler" ifadelerine yer verdi.