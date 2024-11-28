Eyüpsultan Belediyesi, matbaa işi yaptırdığı şirket sahibi Yılmaz Kurt'a, 4 milyon lira borçlandı. Belediye, borca karşılık mezarlık arazisi teklif etti. Teklife isyan eden Kurt, " Ben bu mezarlığı ne yapacağım? Belediye satabileceğimi söylüyor ama halktan kötü tepkiler alırız" dedi.

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi tarafından Moment Medya Reklam Organizasyon ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye verilen matbaa işi, 29 Aralık 2023'te tamamlanarak teslim edildi. Firma sahibi Yılmaz Kurt, alacağı 4 milyon lirayı belediyeden tahsil edemeyince, yasal yollara başvurdu. Belediyeden mal beyanında bulunması istenilince, borca karşılık 'Ağaçlık Mahallesi 216 parsel sayılı taşınmaz' gösterildi. Kurt'un yaptığı araştırmada, beyan edilen arazinin mezarlık olduğu ortaya çıktı.

'YÜZ YILLIK MEZARLAR VAR'

Belediyenin borcuna karşılık, mezarlık arazisi teklif ettiğini belirten Yılmaz Kurt, şunları söyledi: "Eyüpsultan Belediyesi'ne bir matbaa işi yaptım. Ödeme istediğimde yanaşmadılar. Avukatım vasıtasıyla, icra takibi başlatmak için, belediyeden mal beyanında bulunmasını istedim, bana bu mezarlığı gösterdiler. Mezarlığı icra yoluyla satışa sunacağım, alabilirsem alacağım. Belediye satabileceğimi söylüyor, satılmadı diyelim ben aldım. Mezarlığı nasıl boşalttıracağız? Halktan kötü tepkiler alırız, yüz yıllık mezarlar var burada. Ben mezarları kaldıramam zaten."

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