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Bu da oldu! İBB logolu kamyon suçüstü yakalandı

İstanbul'da bazı kamyon şoförleri taşıdıkları moloz yığınlarını yasak alanlara dökmeye devam ediyor. Bu sefer suçüstü yakalanan araç şaşkına çevirdi, çünkü kaçak döküm yapan kamyonun üzerinde İBB logosu bulunuyordu. Son dakika haberine göre; Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, önceki gün gece saatlerinde yapılan kaçak döküm ihbarı sonrası olay yerine gitti... Zabıta ekiplerini gören kamyon şoförü, aracın damperi açık şekilde kaçmaya çalışınca ekiplerle kamyon arasında kovalamaca yaşandı.

25 Şubat 2020 Salı11:07 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 11:15

İBB logosu bulunan bir kamyonun yasaklı bölgeye kaçak döküm yaptığı ihbarı yapıldı. Olay yerine giden zabıta ekipleri ile kamyon şoförü arasında kovalamaca yaşandı.

DAMPERİ AÇIK HALDE KAÇTI

Sultangazi Habibler Mahallesi'nde önceki gün, gece saatlerinde 34 TZ 6291 plakalı, üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan bir hafriyat kamyonun ormanlık alana kaçak döküm yaptığı ihbarını değerlendiren Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ihbarın yapıldığı adrese yöneldi. Olay yerine gelen ekipleri fark eden kamyon sürücüsü, araca binerek kaçmaya başladı. Zabıta ile sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler, damperi yarı açık bir şekilde ilerleyen kamyonu, önüne geçerek durdurmayı başladı. Kamyon ve sürücüsü işlem yapılmak üzere zabıta merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerde, sürücünün yaklaşık 1 ay önce de Habibler Mahallesi'ndeki ormanlık alana kaçak döküm yaptığı sırada suçüstü yakalandığı, kamyonun bir firmaya ait olduğu tespit edildi.

Zabıta merkezinde yapılan işlemlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bilgi verildi. Daire başkanlığı görevlilerinin yapacağı çalışmalar sonrası kamyonun ait olduğu firmaya ve sürücüsüne çevre kanununa göre işlem yapılacağı öğrenildi. Öte yandan, sürücünün çalıştığı firmanın dikkat çekmemek için kamyona İBB logosu taktığı belirtildi.

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