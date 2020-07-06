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Bu değirmen asırlara meydan okuyor

Adana Feke'de 3 asrı aşkındır un öğütülen su değirmeni yıllara meydan okuyor. Ata yadigarı değirmeni kuşaktan kuşağı işleten Ramazan Şengül, 'Teknolojinin yaptığı işi ben, benim yaptığımı teknoloji yapamaz. Mühendis gelse bilmez. Bu değirmenlerden eskiden Mehmetçiğin unu temin edilirmiş' dedi.

IHA06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:01 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:01
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Feke’nin Süphandere Mahallesinde bulunan buğdayını değirmende un haline getirmek isteyen çiftçiye ve tarih turizmine de kapılarını açan 300 yıllık su değirmeni, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Ata yadigarı değirmeni kuşaktan kuşağı işleten Ramazan Şengül, "27 yıl oldu bu değirmeni çalıştırıyorum. Bu değirmenin temeli Ermenilerden kalma dedeme amcalarıma şimdide bize geçti. Yaklaşık 300 yıldır daha da fazla olabilir. Bu bölgede çalışır birkaç tane daha var ama tam çalışmıyor. Eski usul değirmenle yapılan un daha kepekli lezzetli oluyor. Her yerden geliyorlar. Kozan, Adana, Feke talep çok oluyor. Bu değirmenin özelliği elde kesme taş. Irmağı bağlıyoruz ve suyu veriyoruz çarklara vuran su, un taşını döndürüyor. Bu da bir teknoloji. Teknolojinin yaptığı işi ben, benim yaptığımı teknoloji yapamaz. Mühendis gelse bilmez. Bu değirmenlerden eskiden Mehmetçiğin unu temin edilirmiş" diye konuştu.

Tarihi değirmen bölge çiftçisine hizmet verirken görüntüsü ile adeta geçmişe meydan okuyor.

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