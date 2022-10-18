Yerli ve milli teknolojinin önde gelen kuruluşlarından Baykar Teknoloji, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile andı.

'Bu dünyadan bir akıncı geçti' sözleriyle paylaşılan videoda, "Nefsin izzeti yoktur ancak yaptığın işin izzeti vardır.' Rahmet ve minnetle..." denildi.

İşte Baykar'ın paylaştığı o video;

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÖZDEMİR BAYRAKTAR'I RAHMETLE, HASRETLE YÂD EDİYORUM

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından merhum Özdemir Bayraktar'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Özdemir Bayraktar'ın ölüm yıldönümü sebebiyle paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Ömrünü ülkemizin büyümesine ve gelişmesine adayan, özellikle savunma sanayide dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer almamıza çok büyük katkıları, emekleri olan Sayın Özdemir Bayraktar'ı dar-ı bekaya irtihalinin yıl dönümde rahmetle, hasretle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.