Bu fotoğraf bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekildi
Yüzlerce motosikletlinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan fotoğraflandı.
- DHA
19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Motosiklet Platformunun çağrısıyla yüzlerce motosikletli Bağdat Caddesi´nde toplandı.
Türk bayraklarıyla kortej halinde Bağdat Caddesi´nden hareket eden motosiklet korteji tam bir görsel şölen oluşturdu. Kortej, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Beşiktaş ve Eminönü güzergahını kullanarak Edirnekapı Şehitliği'ne doğru yol alıyor. Kortejin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan fotoğraflandı.
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