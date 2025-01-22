Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında ölenlerin yasını tutuyor. Yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Sağlık Bakanlığı yaralılardan 29 kişinin taburcu edildiğini, 22 kişini ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Yangında hayatını kaybedenlerin bazıları son yolculuğuna uğurlandı. Yangında Gültekin ailesinden 8 kişi de hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU

Bolu'da 76 kişinin ölümüne yol açan otel yangını faciası Türkiye'yi yasa boğdu. Her acıda olduğu gibi bu felakette de geriye yürek burkan hikayeler kaldı. Hayatını kaybedenlerin her biri o otele başına ne geleceğini bilmeden, mutlu anılar biriktirmek için gitti. Geriye acı ve gözyaşı kaldı.

FOTOĞRAFTAN GERİYE İKİ KİŞİ KALDI

Türk Hava Yolları (THY) personeli olduğu öğrenilen Zehra Sena Gültekin ve ailesi de yarıyıl tatili için Bolu'daki o otele gidenler arasındaydı. Yangın, Gültekin ailesinin sonu oldu. Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte ailesinden 14 kişi hayatını kaybetti. Gültekin'in yangın sırasında annesini arayarak helallik aldığı ortaya çıktı.

Hayatını kaybedenler arasında Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çiftin çocukları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık, Sümeyye (Doğu Türkistanlı) ve Bilal Gültekin'in kardeşleri Enes Gültekin ile Rümeysa Gültekin olduğu öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENİN KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Bolu'da yangınında hayatını kaybeden Gültekin ailesinin cenaze törenine katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Canımız yandı, yüreğimiz yandı. Rabbim inşallah ebedi alemde de bizleri haşrü cem eylesin. Milletimize sabırlar niyaz ediyorum." dedi.

FACİADA KAHREDEN DETAY: SANA 'KUZUCUK' DERDİ

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yaşamını yitiren Zehra Sena Gültekin'in, yangın sırasında annesini arayarak helallik istediği öğrenildi. Ayrıca, Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin'in Uygur Türkü küçük bir kızın koruyucu ailesi olduğu belirtildi. Gültekin'in komşusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sena, sen o emanet kızına, 'kuzucuk' dediğin için o da sana 'kuzucuk' derdi. Siz ne güzel insanlardınız. Hepimiz şahidiz güzel komşum" ifadelerini kullandı.

"KALBİMİN KALDIRAMAYACAĞI KADAR AĞIR BİR ŞEKİLDE KAYBETTİK"

Zehra Sena Gültekin'in komşusu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'da birbirinden güzel yavrularıyla tatilde olan nadide komşum Zehra Sena Gültekin, eşi Bilal Gültekin, çocukları Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık, Muhammet Selim'i kalbimin kaldıramayacağı kadar ağır bir şekilde kaybettik. Ah, yanlarından hiç ayırmadıkları ve kendi evlatları gibi büyüttüklerine şahit olduğumuz Doğu Türkistan zulmünden korudukları minik kız Sümeyye'de bu yangında vefat etmiş." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Zehra Sena Gültekin, aynı zamanda AK Parti'nin kurucularından olan ve eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner'in kızıydı. Zehra Sena, Bolu'nun tanınmış avukatlarından olan Yüksel Gültekin'in oğlu Bilal Gültekin ile evliydi. Çiftin Selim, Yusuf ve Bekir Sadık isminde üç çocuğu vardı.

Gültekin çifti okulların yarıyıl tatiline girince çocukları ve ailelerinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya'ya gitti. 14 kişi aynı otelde tatil yapıyordu. Otelin 12. katında konaklayan Zehra Sena Gültekin yangın anında annesini arayıp eşi ve çocuklarıyla mahsur kaldıklarını söyledi ve helallik istedi.

Bu onun son sözleri oldu, aileden bir daha haber alınamadı. Gültekin ailesinin cenazeleri yangın söndürüldükten sonra bulundu. Faciada hayatını kaybedenlerden biri de aynı aileden olan diş hekimi Enes Gültekin'di. Gültekin, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde görev yapıyordu, eşi ve 2 çocuğu da yangında yaşamını yitirdi.

Zehra Sena ve Bilal Gültekin çifti ayrıca iki yıl önce Uygur Türkü olan Sümeyye isimli küçük bir kızın da koruyucu ailesi olmuştu.