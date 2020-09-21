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Bu görüntü artık tarihe karışıyor... Çamlıca'da eski vericilerin sökümüne başlandı

Çamlıca Tepesi'ndeki eski vericilerin sökümüne başlandı. Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm radyo yayınları artık yeni kuleden yapılıyor.

DHA21 Eylül 2020 Pazartesi 14:33 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 14:33
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Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları başladı. Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm radyo yayınları artık yeni kuleden yapılıyor. Çamlıca'da görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin ise sökümüne başlandı

Söküm işleminin başladığını duyuran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Güzel bir haberimiz var. Biliyorsunuz; Küçük Çamlıca’daki yeni anten kulemiz bitti, faaliyete geçti. Çamlıca Tepesi’ndeki anten kalabalığı artık işlevsiz. Bugün Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla söküm başladı. Üsküdarımıza, İstanbulumuza hayırlı olsun" dedi.

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