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Bu görüntüye tepki yağdı! Skandal talimatı veren başkan yardımcısı görevden alındı

Sosyal medyada Güngören Belediyesi Başkan Yardımcısı hakkında ortaya çıkan skandal iddialar sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanı Bünyamin Demir, 'Üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır.' ifadelerine yer verdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Sosyal medyada yer alan iddialara göre Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekci, kendisini görüp ayağa kalkmayan bir belediye çalışanına, "tuvalet önünde oturma" cezası verdi.
 
Belediyenin kadrolo şoförü E.T.'ye kendisini görüpte ayağa kalkmadığını görünce Veysel İpekçi, "Beni tanımadın mı? Neden beni görünce ayağa kalk
mıyorsun?" sözleri ile çıkıştı. E.T. ise verdiği cevapta, "Başkanım sizin olduğunuzu fark etmedim." dedi.
 
 
 
Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi daha sonrasında şoför E.T.'ye tuvalet önünde bekleme cezası verdi. 
 
Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verdi.

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