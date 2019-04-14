Satterfield'a sert tepki: Bu hadsiz adamın atıp tutmasına izin verilirse...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Büyükelçiliğine aday gösterdiği David Michael Satterfield ABD Senatosunda soruları yanıtladı. Büyükelçi adayı, daha görevi kesinleşmeden Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lerle ilgili F-35'ler üzerinden tehditler savurdu.

Satterfield açıklamasında Türkiye'nin, F-35 programına katılımını büyük riske attığını ve yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, görevinin onaylanması halinde Türkiye'nin kararını değiştirmesi için baskı yapacağını söyledi.

Açıklamalara köşesinde yer veren Star Gazetesi Yazarı Ersoy Dede, Satterfield'a sert tepki gösterdi. Dede yazısında, ''Adam sanki büyükelçi olarak değil müstemleke valisi olarak geliyor. Bu hadsiz adamın daha yola çıkmadan böyle atıp tutmasına izin verilirse, yepyeni ve bu defa daha da büyük bir krizimiz var demektir, hatırlatmak istedim.'' ifadelerine yer verdi.

İşte Ersoya Dede'nin bügünkü ''Büyükelçi mi geliyor Müstemleke Valisi mi?'' başlıklı yazısı...

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevine aday gösterdiği David Satterfield, daha Türkiye’ye gelmeden ahkâm kesmeye başladı.. Daha yola çıkmadan; “Büyükelçi olarak onaylanırsam Türkiye’ye, doğru stratejik seçimi yapması için bastıracağım” dedi.. Neymiş bu “doğru stratejik seçim”?.. S 400’lerden vazgeçip, Patriot’a yönelmemiz ve F – 35’leri riske atmamamız.. Dahası FETÖ’den tutuklu Serkan Gölge için de Türkiye’ye baskı yapacağını söylüyor. Kaybetmezsek bulduk anlayacağınız.. Adam sanki büyükelçi olarak değil müstemleke valisi olarak geliyor. Bu hadsiz adamın daha yola çıkmadan böyle atıp tutmasına izin verilirse, yepyeni ve bu defa daha da büyük bir krizimiz var demektir, hatırlatmak istedim.

Bolu Belediye Başkanı yalnız değildir

Türkiye, göreve gelir gelmez Suriyelilerin sosyal yardımlarını kesen Bolu belediye başkanı Tanju Özcan’ı konuşuyor.. Biz bu köşede kuşkusuz bu ırkçı/faşist tavrı eleştirmiş hatta yerden yere vurmuştuk. Fakat sonra bir şey fark ettim.. Bu yabancı düşmanlığı, kalabalıklar tarafından, eleştirilmek/tenkit edilmek şöyle dursun büyük alkış alan bir hareket oldu.. Resmen Bolu Belediye Başkanı’na, ‘yürüyün arkanızdayız’ dedi insanlar.. Hiç kendi kendimizi kandırmayalım. Avrupa’daki yükselen faşist dalga Türkiye’yi de etkilemek üzere.. Efendiler kendinize gelin.. Biz bu değiliz..

Sudan krizi son 10 senede bağıra bağıra geldi

Oynanan büyük oyunu, Sudan’ın İstanbul fahri konsolosu İşadamı Dr.Zeynel Abidin Erdem bundan 10 sene önce anlatmıştı bana.. “Bak neler olacak” dedikten sonra 10 yıl içinde olacakları tek tek sıraladı. Aldığım notlardan her sene bir tanesinin yanına check attım.. Geçen Perşembe günü yaşananlar da bu listenin sonlarında bir yerdeydi.. Peki ama neden?.. Neden geldi Sudan’ın başına bunlar. O yıllar Zeynel Bey’in verdiği bilgi aynen şöyleydi; “Sadece Darfur’daki gaz kaynakları bile batının iştahını kabartmaya yeter. Darfur, Avrupa’nın 182 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak durumda.. Güney Sudan ise zengin petrol yataklarına sahip. Yıllık yaklaşık 5 milyar varil petrolü var.” Yani?.. Yani dedi Zeynel Bey, “10 seneye kadar çökecekler bu ülkeye..” Demem o ki, olan biteni, “hayat pahallılığı, ekonomi, toplu ulaşım zamları” falan diye izah etmeye çalışan varsa diye hatırlatmak istedim. 10 sene önce ülkede böyle şeyler yokken de yaklaşıyordu yaklaşmakta olan..

O şehidimizin ismi köyündeki çocuk parkında yaşayacak

31 Mart seçimlerinde koltuğunu kaybeden Zonguldak - Alaplı Yenidoğanlar Köyü muhtarı Mehmet Akyol, giderken yaptırdığı çocuk parkını da söküp götürdü. Seçmene kızan adam kendi aklınca köyün çocuklarını cezalandıracaktı. Şarkıcı Cenk Eren hiç tereddüt etmeden yeni Muhtar Rıdvan Onay’la irtibata geçti, yıkılan parkın yerine yenisini yaptırmak için girişim başlattı. Aynı gün Ereğli’ye bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Cenk Eren’e teşekkür ederek parkı yeniden yaptırdı. Fakat Cenk Eren, “ben o köydeki çocuklara borçlandım, söz verdim bir kere, park yaptıracağım oraya” dedi ve geri adım atmadı. “Kendi reklamını yapıyor” demesinler diye bütün süreci de sessiz sedasız yürüttü. Anlayacağınız artık Yenidoğanlar köyü çocuklarının bir parkı daha var. Parka, alçak kalleş aşağılık PKK terör örgütüne kurban verdiğimiz şehit Recep Turan’ın adı verilecek. İyiliklerin gizli/saklı yapılması gerektiğini söyleyenlere karşı ben de diyorum ki, ‘yapılan iyilikleri bol bol anlatın’.. Anlatın ki kötülüğün sarıp sarmaladığı bu dünyada iyilik bulaşsın hepimize. Seçimi kaybettiği için çocuk parkını söküp götüren adamlara inat. a