MGM, 41 il için sarı ve turunu kodlu uyarı yaptı. Meteoroloji, bu illerde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini bildirdi. İstanbul'da hava durumunun ise parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, Kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti. Peki bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul'da 15 günlük hava durumu

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis, Gaziantep, Kilis, Siirt, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin Yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Denizli, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da hava durumunun parçalı, çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

İstanbul bugün 14°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta boyunca bölge genelinbde hava aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.

İstanbul'da hafta boyunca parçalı bulutlu ve aralıklı yağış bekleniyor. Cumartesi günü 15 derece ve parçalı bulutlu,

Pazar günü hava yağışlı ve 12 derece civarında seyredecek.



Pazartesi İstanbul'da hava sıcaklığı 11 derece ve yer yer yağışlı olacak.

Salı günü İstanbul'da yağışlı bir hava beklenirken, hava sıcaklığı yine 11 derece olacak.

GENEL HAVA DURUMU

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Çankırı, Osmaniye ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın; İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.

İZMİR BEYAZA BÜRÜNDÜ

İzmir'in Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde kısa süreli yağan dolu, Çeşme'de ise etkisini artırarak sürdürdü. Sağanak sonrası etkili olan dolu nedeniyle Çeşme'de plaj ve caddeler beyaza büründü. Dolu nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bazı sokaklarda yaşanan su baskınlarına itfaiye ekipleri müdahale etti.