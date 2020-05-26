Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

26 Mayıs 2020 Salı 12:43 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 12:43

Ramazan Bayramı tarihlerine denk gelmesinden dolayı 4 gün sokağa çıkma yasağından dolayı vatandaşlar bu bayramı evlerinde geçirdiler. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine kısıtlama ile ilgili genelge gönderildi. Vatandaşlar önümüzdeki hafta sonu için 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

30-31 mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin araştırmalar sürerken Ramazan Bayramı sonrası yapılacak olan ilk kanbine toplantısı sonrası Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmadığı kesinleşecek. Vatandaşlar internet ortamında Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin, "Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz." demişti.

Bayram sonrasında koronavirüs vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TAMAMEN NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası koronavirüs salgını ve hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Alınacak yeni kararlar masada olacak.

Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

diyen Başkan Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır.

Bu anlayışla önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda hazırlanan hangi alanda, hangi tarihte, hangi adımların atılacağını gösteren bu ayrıntılı programı yakında sizlerle paylaşacağız. Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini, 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Çiftçilerimizin mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan Hazine destekli kredi geri ödemelerini de faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Ar-Ge merkezleri ve teknoparklarda uygulanan evden çalışma sürelerini de 27 Mayıs'a kadar uzatıyoruz."