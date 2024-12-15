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''Bu haberi yıllardır bekliyorduk''... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stat müjdesi Erzurumluları heyecanlandırdı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'a 20 bin kişilik modern stat kazandırılacağı müjdesi, Erzurumluları heyecanlandırdı.

AA15 Aralık 2024 Pazar 11:14 - Güncelleme:
''Bu haberi yıllardır bekliyorduk''... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stat müjdesi Erzurumluları heyecanlandırdı
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Erzurum'un 21 bin seyirci kapasiteli Kazım Karabekir Stadyumu'nun 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan incelemede depreme dayanıksız olduğu belirlendi. Bunun üzerine stadyum geçen sezon kullanıma kapatıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin iç saha maçlarını oynadığı stat, yaz sezonunda yapılan çalışmalarla sadece iki kale arkasındaki tribünleriyle yeniden faaliyete girdi.

Kentte 1968 yılında inşa edilen ve 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na da ev sahipliği yapan stadın onarılmasını değil, yeni modern tesisin yapılmasını isteyen Erzurumluların bu talebinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber geldi.

Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Erzurumspor FK'nin taraftarları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentte dün düzenlenen AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde 20 bin kişilik modern bir stat yapılacağı müjdesiyle büyük sevinç yaşadı.

- "BU HABERİ YILLARDIR BEKLİYORDUK"

Palandöken Kartalları Taraftar Grubu Tribün Lideri Kayhan Piyi, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle büyük sevinç yaşadıklarını söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Piyi, şöyle konuştu:

"Bu haberi yıllardır bekliyorduk. Depremlerden sonra stadımıza 'oynanamaz raporu' çıktı. Maçlarımızı çok az bir kapasiteyle oynuyoruz. Şehrimiz, takım olarak da en iyi statlara layık olduğumuzu biliyoruz. Cumhurbaşkanımız sesimizi duydu, yeni stat yapılacağını söyledi. Çok memnun olduk. İnşallah Süper Lig'de yeni stadımızda olacağız. Haberi aldıktan sonra çok mutlu olduk. İnşallah Cumhurbaşkanımızın dediği gibi son sistem bir stat olacak."

Taraftarlardan Adnan Kılavuz, yeni statlarına kısa sürede kavuşmayı ümit ettiklerini belirterek, "Sadece kale arkalarından maçı izleyebiliyoruz, bu bizim için büyük sıkıntıydı. Çok mutluyuz, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

- "ŞEHRİN, TAKIMIN BÖYLE BİR STADA İHTİYACI VARDI"

Adem Özdemir ise uzun süredir bekledikleri müjdeli haberi aldıklarını dile getirerek, "Sabırsızlıkla bekliyorduk. Şehrin, takımın böyle bir stada ihtiyacı vardı. En kısa sürede yapılırsa çok iyi olur. Mevcut stadın 3'te 2'si kapalı, bilet almakta da sıkıntı yaşıyorduk. Erzurumspor taraftarı olarak çok sevindik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- "ERZURUM'UMUZA VE ERZURUMSPOR'UMUZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Erzurumspor Futbol Kulübü (FK) Başkanı Ahmet Dal da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizde birçok şehre modern stadyumlar kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Erzurum'umuza 20 bin kişilik modern stadyum sözü verdiği için teşekkür ediyoruz. Depremden etkilendiği günden beri şehrimizin valisi, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, basınımız, taraftarımızla gündeme getirdiğimiz, takip ettiğimiz stadyum müjdesi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. En hızlı sürede tamamlanması için süreci yine bizzat takip edeceğimizi ifade ediyorum. Erzurum'umuza ve Erzurumspor'umuza hayırlı olmasını diliyorum."

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