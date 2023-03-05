Bu iddia masayı büyük karıştırır! İYİ Parti'li o isim kirli pazarlığı böyle deşifre etti

6'lı Masa'nın 12. toplantısı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 partinin desteği ile aday olarak ismini masaya getirdi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İYİ Parti lideri Akşener tarafından reddedildi. Akşener zehir zemberek sözler sarf ederek masadan ayrıldı. Akşener, Kılıçdaroğlu'nu kast ederek "Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi" diyerek 6'lı koalisyon masasının işlevini yitirdiğini söyledi.

İYİ PARTİ'DEN 5'Lİ KOALİSYONU KARIŞTIRACAK AÇIKLAMA

Sabah'ta yer alan habere göre; Akşener'in bu hamlesinin ardından koalisyon masası, CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti olmak üzere 5 parti ile yola devam ederken İYİ Parti cephesinden 5'li koalisyonu karıştıracak açıklamalar geldi.

"CHP 54 VEKİL VADETTİ"

İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koalisyon masasında dönen vekil pazarlığını deşifre etti. Yiğit Karakış, "CHP toplam 54 vekil vadetti, 4 partinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi için." dedi.