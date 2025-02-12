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Bu iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzeyi için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 14:50 - Güncelleme:
Bu iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli kar yağışının cuma günü sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzeyi için beklenen yağışların kuvvetli kar (mevcut kar örtüsünün üzerine 10 ila 20 santimetre), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 santimetre ve üzeri ilave) şeklinde olacağı öngörülüyor.

Buzlanma, don, ulaşımda aksamalar ve tipi gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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